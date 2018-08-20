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В Челябинской области ожидаются заморозки до -2
20.08.2018 г. 13:22
Фото с сайта www.belnovosti.by
Синоптики прогнозируют заморозки в Челябинской области.
В ночь на вторник, 21 августа, на Южном Урале похолодает до +5 - +10. В горах и низинах температура опустится до нуля. На почве ожидаются заморозки до -2. Днем воздух прогреется до +23. Ветер будет северо-западный 5-10 м/с. Отдельные порывы до 16 м/с. Местами возможен небольшой дождь, сообщили в челябинском гидрометцентре.
Фото с сайта www.belnovosti.by
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