В Челябинской области ожидаются заморозки до -2

Фото с сайта www.belnovosti.by

Синоптики прогнозируют заморозки в Челябинской области.

В ночь на вторник, 21 августа, на Южном Урале похолодает до +5 - +10. В горах и низинах температура опустится до нуля. На почве ожидаются заморозки до -2. Днем воздух прогреется до +23. Ветер будет северо-западный 5-10 м/с. Отдельные порывы до 16 м/с. Местами возможен небольшой дождь, сообщили в челябинском гидрометцентре.

Фото с сайта www.belnovosti.by

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