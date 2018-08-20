В Челябинске оформили план экологических мероприятий к саммиту ШОС

В столице Южного Урала примут комплекс мер по улучшению экологической обстановки к международным форумам.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в настоящее время разработан проект дорожной карты. Согласно плану, в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС закупят 75 автобусов на природном газе, рекультивируют свалку и реконструируют коллектор реки Игуменка. Также пройдут работы по созданию эстетичной городской среды — очистка русла реки Миасс, строительство набережной и высадка 10 тыс. деревьев.

Кроме того, на предприятиях «Мечела» пройдет независимый экологический аудит, по итогам которого разработают программу по снижению загрязнения окружающей среды до 2025 года.

«Реализация намеченного плана работ позволит в значительной степени улучшить ситуацию с экологией в мегаполисе. Считаю проработку этого вопроса важной перед проведением и обеспечением председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

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