В Челябинске цыгане под видом соцработников проникали в квартиры пенсионеров и похищали деньги

В Челябинске задержали цыган, которые похитили из квартир пенсионеров 400 тыс. рублей.

Всего было зарегистрировано три кражи. Они произошли в августе в Ленинском районе. Днем к пенсионерам приходили две женщины, либо женщина и мужчина цыганской внешности. Они представлялись социальными работниками и сообщали пожилым людям о единовременной выплате в 500 рублей. Пока один человек отвлекал хозяина квартиры, другой похищал деньги. Общий ущерб составил более 400 тыс. рублей.

Полицейские задержали трех подозреваемых. Двух женщин заключили под стражу, с мужчины взяли подписку о невыезде, сообщили в городском управлении МВД.

Фото с сайта cheladmin.ru





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