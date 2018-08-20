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В Челябинске цыгане под видом соцработников проникали в квартиры пенсионеров и похищали деньги
20.08.2018 г. 12:42
В Челябинске задержали цыган, которые похитили из квартир пенсионеров 400 тыс. рублей.
Всего было зарегистрировано три кражи. Они произошли в августе в Ленинском районе. Днем к пенсионерам приходили две женщины, либо женщина и мужчина цыганской внешности. Они представлялись социальными работниками и сообщали пожилым людям о единовременной выплате в 500 рублей. Пока один человек отвлекал хозяина квартиры, другой похищал деньги. Общий ущерб составил более 400 тыс. рублей.
Полицейские задержали трех подозреваемых. Двух женщин заключили под стражу, с мужчины взяли подписку о невыезде, сообщили в городском управлении МВД.
Фото с сайта cheladmin.ru
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