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В сквере имени Колющенко челябинцы смогут сделать ЭКГ и пройти анонимный тест на ВИЧ
20.08.2018 г. 12:39
В Челябинске откроют самую большую «Территорию здоровья».
Площадку организуют в рамках XIII Южно-Уральского профилактического форума, который состоится 30 августа. Все желающие смогут пройти обследования, получить рекомендации врачей, а также принять участие в спортивных мероприятиях.
В девяти медицинских комплексах челябинцы получат возможность бесплатно сделать флюорографию и маммографию, пройти анонимный тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела и сделать ЭКГ. Также горожан будут консультировать 12 специалистов, в том числе кардиолог, терапевт, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог и психиатр.
Мероприятие продлится с 12:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Фото с сайта pravmin74.ru
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