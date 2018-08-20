Челябинцев напугала могила кота рядом с жилым домом

Фото: «Гражданский патруль»

В Челябинске рядом с жилым домом появилась могила кота с памятником и оградкой.

Хозяева похоронили животное в 10 метрах от дома №9в по улице Набережной. Местных жителей напугала могила с памятником и оградкой. Они обратились с жалобой в региональное отделение «Гражданского патруля». Активисты организации отправили в Роспотребнадзор письмо с просьбой ликвидировать могилу, так как захоронение противоречит санитарным нормам.

«Подобные захоронения недопустимы. Останками домашних животных должны заниматься соответствующие службы Роспотребнадзора», — отметил руководитель челябинского отделения «Гражданского патруля» Семен Воронин.

Фото: «Гражданский патруль»

Все новости за 20.08.2018 г.»