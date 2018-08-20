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«Горэкоцентр» займется вывозом тел умерших и борьбой с бродячими животными
20.08.2018 г. 12:00
Фото с сайта cheladmin.ru
После аннулирования лицензии на размещение мусора на челябинской свалке «Горэкоцентр» займется отловом бродячих животных и вывозом тел умерших.
Об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев. По словам мэра, в ближайшее время МУП преобразуют в казенное учреждение, которое будет осуществлять несколько функций. Одной из них будет работа с бродячими животными. Также учреждение займется вывозом тел умерших людей, у которых нет родственников. «У «Горэкоцентра» будут и другие функции», — отметил Евгений Тефтелев.
Лицензию челябинского МУП «Горэкоцентр» на вывоз мусора на городскую свалку суд аннулировал 16 августа.
Фото с сайта cheladmin.ru
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