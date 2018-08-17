Челябинские отделы ЗАГС 18 августа будут работать в авральном режиме

Фото с сайта Balakovo24.ru

В отделах ЗАГС Челябинска 18 августа изменят расписание.

В субботу там не будет приема ни по каким вопросам, кроме заключения брака. Это связано с большим количеством заявлений, которые подали на 18 августа. Ранее в региональном госкомитете по делам ЗАГС сообщили, что на «красивую дату» с тремя восьмерками — 18.08.2018 — жители Челябинской области подали 850 заявок на бракосочетание. Как пояснили в мэрии, со следующей недели отделы возобновят свою работу в обычном режиме.

Фото с сайта Balakovo24.ru

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