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На «Меридиане» из-за ремонта движение автомобилей будет затруднено до 21 августа
17.08.2018 г. 15:13
Фото с сайта news.nashbryansk.ru
На автодороге «Меридиан» продолжается ремонт.
Это самый крупный объект проекта «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске в сезоне 2018 года. Сейчас там идет укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона на участке от улицы Механической до Рождественского. Из-за этого на отрезке действует ограничение движения транспорта.
Как сообщили в мэрии, работы продлятся до вторника, 21 августа. Водителей просят быть внимательнее при проезде ремонтируемого участка и соблюдать дорожные знаки и схему движения.
Фото с сайта news.nashbryansk.ru
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