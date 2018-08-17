На «Меридиане» из-за ремонта движение автомобилей будет затруднено до 21 августа

Фото с сайта news.nashbryansk.ru

На автодороге «Меридиан» продолжается ремонт.

Это самый крупный объект проекта «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске в сезоне 2018 года. Сейчас там идет укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона на участке от улицы Механической до Рождественского. Из-за этого на отрезке действует ограничение движения транспорта.

Как сообщили в мэрии, работы продлятся до вторника, 21 августа. Водителей просят быть внимательнее при проезде ремонтируемого участка и соблюдать дорожные знаки и схему движения.

Фото с сайта news.nashbryansk.ru

Все новости за 17.08.2018 г.»