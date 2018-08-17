МУП «Горэкоцентр» попытается вернуть лицензию на размещение отходов на челябинской свалке

Фото с сайта news.vse42.ru

В «Горэкоцентре» намерены обжаловать решение об аннулировании лицензии.

Апелляцию готовят на постановление областного Арбитражного суда, которое вынесли в четверг, 16 июля. Тогда суд удовлетворил иск регионального управления Росприроднадзора. В ведомстве требовали прекратить вывоз мусора на полигон ТБО в Челябинске, который с 1 июля считается закрытым для юрлиц и более не значится в госреестре объектов размещения отходов. Однако фактически часть свалки продолжает функционировать.

«У нас есть действующий договор с полигоном, который мы не можем расторгнуть, потому что у нас нет для этого оснований. Мы действуем, согласно плану, который был утвержден <мэром Евгением> Тефтелевым. Конкретная дата закрытия свалки там не стоит. Мы выполняем все распоряжения. Частично отходы вывозятся на соседние полигоны», — цитирует «Ъ» представителя «Горэкоцентра» Ольгу Шевелеву.

Подать апелляцию планируют в ближайшие дни.

Фото с сайта news.vse42.ru

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