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В Челябинске пятилетняя девочка убежала из детсада в «Александровском» и дошла до плотины на Шершнях
17.08.2018 г. 14:00
В столице Южного Урала привлекут к ответственности руководителя детсада, из которого не первый раз уходят дети.
Утром в четверг, 16 августа, пятилетняя девочка ушла из детского сада №100 в районе ЖК «Александровский». За три часа она дошла до водосброса на Шершнях, где ее и обнаружили, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Это уже не первый случай, когда из этого детсада убегают воспитанники. 6 июня территорию дошкольного учреждения смогла покинуть четырехлетняя девочка. Она также долго гуляла по улицам города, пока ее не нашли полицейские.
Сотрудники Курчатовской районной прокуратуры потребовали от председателя городского комитета по делам образования разобраться и наказать виновных. Заведующую детским садом №100 привлекут к административной ответственности, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото с сайта pixabay.com
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