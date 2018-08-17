В Челябинской области хуже всего на Урале продаются электронные полисы ОСАГО

Фото с сайта 7info.ru

В Российском союзе автостраховщиков представили рейтинг продаж е-ОСАГО.

Всего с января по июль в России продали 10,5 млн полисов. Это уже превышает уровень продаж за весь 2017 год, а по сравнению с аналогичным периодом рост составил 3,5 раза. Верхние строчки рейтинга занимают Москва и Московская область, а также Свердловская область, где за полгода продали более 400 тыс. полисов, и Санкт-Петербург.

Челябинская область оказалась в нижней части списка — в регионе с января по июль продали чуть более 32,5 тыс. полисов. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, однако в абсолютных цифрах это 72-й результат в стране и худший — на Урале. Для сравнения, в соседней Курганской области полисов е-ОСАГО продали 86 тыс.

В регионах-лидерах рост продаж электронных документов составил от трех до десяти раз по сравнению с прошлым годом. Такая динамика показывает, что возможность купить полис на сайте страховщика-члена РСА без очередей и необходимости ехать в офис удобна автовладельцам и пользуется спросом, прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.

Фото с сайта 7info.ru

Все новости за 17.08.2018 г.»