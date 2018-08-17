На Меридиане водитель иномарки насмерть сбила пешехода на «зебре»

В Челябинске пенсионерка на Kia насмерть сбила женщину.

Авария произошла в пятницу, 17 августа, около семи часов утра на дороге Меридиан. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, 61-летняя женщина за рулем Kia Ceed сбила пешехода. Погибшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ей был 61 год.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

Все новости за 17.08.2018 г.»