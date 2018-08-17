Челябинск
- 66.8757р. - 0.0175
- 76.1848р. + 0.1272
Разбор полетов
Разворот
На Меридиане водитель иномарки насмерть сбила пешехода на «зебре»
17.08.2018 г. 13:07
В Челябинске пенсионерка на Kia насмерть сбила женщину.
Авария произошла в пятницу, 17 августа, около семи часов утра на дороге Меридиан. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, 61-летняя женщина за рулем Kia Ceed сбила пешехода. Погибшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ей был 61 год.
Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области
Новости на эту тему
- 25.06.2018 г. Житель Челябинска заплатит миллион за смертельный наезд на подростка
- 11.04.2018 г. В Бакале пьяный водитель насмерть сбил 17-летнего пешехода
- 30.03.2018 г. На северо-западе Челябинска водитель ПАЗа насмерть сбил пешехода и скрылся
- 29.03.2018 г. В больнице Челябинска скончалась школьница, которую две недели назад сбила маршрутка
- 19.03.2018 г. 16-летнего подростка дважды сбили на пешеходном переходе в Сатке