В Челябинской области на следующей неделе похолодает до +3 градусов

Фото с сайта donday-taganrog.ru

В начале следующей недели на Южном Урале ожидается понижение температуры.

На предстоящий понедельник, 20 августа, синоптики челябинского гидрометцентра обещают переменную облачность, по области - с дождями и грозами. Ветер северный, с порывами до 15 м/с. Ночью столбики термометров в отдельных районах опустятся до +3 градусов, днем будет +16-+21.

В предстоящие выходные также будет нежарко — в субботу и воскресенье, 18 и 19 августа, ночью температура воздуха будет +6-+11 градусов, днем — около +19. Синоптики прогнозируют дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Фото с сайта donday-taganrog.ru

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