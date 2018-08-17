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В Челябинской области на следующей неделе похолодает до +3 градусов
17.08.2018 г. 13:00
Фото с сайта donday-taganrog.ru
В начале следующей недели на Южном Урале ожидается понижение температуры.
На предстоящий понедельник, 20 августа, синоптики челябинского гидрометцентра обещают переменную облачность, по области - с дождями и грозами. Ветер северный, с порывами до 15 м/с. Ночью столбики термометров в отдельных районах опустятся до +3 градусов, днем будет +16-+21.
В предстоящие выходные также будет нежарко — в субботу и воскресенье, 18 и 19 августа, ночью температура воздуха будет +6-+11 градусов, днем — около +19. Синоптики прогнозируют дожди, в отдельных районах возможны грозы.
Фото с сайта donday-taganrog.ru
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