В Миассе на конкурс по выбору мэра зарегистрировались четыре кандидата

Фото с сайта g-miass.ru

В пятницу, 17 августа, на выборы мэра Миасса заявилось сразу два претендента.

О желании занять кресло градоначальника заявили бывший силовик Александр Иванов, который принимал участие в предыдущем конкурсе, и руководитель городского центра коммунального обслуживания и благоустройства Валентина Комкова, сообщает издание NewsMiass.

Ранее, во вторник, 14 августа, документы в конкурсную комиссию подали бывший мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин и нынешний исполняющий обязанности главы Миасса Григорий Тонких. Прием документов продлится до понедельника, 20 августа. Сам конкурс состоится 26 сентября. Это будет вторая попытка выбрать мэра Миасса после ухода с поста Геннадия Васькова. Он подал в отставку в мае, через несколько дней бывшего чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. 5 июля конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост мэра, но депутаты, которые должны были принять окончательное решение, сорвали заседание.

Фото с сайта g-miass.ru

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