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В Челябинске суд освободил директора компании, которая обманула дольщиков на 15 млн рублей
17.08.2018 г. 12:02
Бывшего директора строительной компании, которую весной осудили за мошенничество в деньгами дольщиков, выпустили на свободу.
С 2007 года Лидия Чернякова заключила договоры с 17 дольщиками на продажу квартир в строящемся доме на улице Островского. При этом необходимых разрешений получено не было. Суд признал женщину виновной в причинении ущерба на общую сумму свыше 15 млн рублей. В мае 2018 года директора компании приговорили к четырем годам колонии общего режима. Защита обжаловала приговор в областном суде.
По итогам рассмотрения апелляции Лидию Чернякову освободили от наказания. Причиной тому стало истечение срока давности привлечения к ответственности. Помимо этого женщина возместила ущерб 15 дольщикам. Еще двоим она осталась должна около 500 тыс. рублей.
Фото с сайта ysia.ru
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