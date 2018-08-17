Жительнице Магнитогорска грозит штраф за фотосессию в цветочной клумбе

Фото с сайта magnitogorsk.ru

В Магнитогорске женщину собираются оштрафовать за то, что она залезла в клумбу ради фото и помяла более 200 цветов.

Инцидент произошел в городском сквере имени П.И. Чайковского. Там женщина устроила фотосессию прямо в клумбе. В результате она помяла 225 цветов, которые не удалось спасти.

Сейчас устанавливают личность женщины, чтобы привлечь ее к административной ответственности и обязать возместить нанесенный ущерб. В мэрии Магнитогорска отметили, что в период цветения клумбы восстановить достаточно сложно, и призвали бережно относиться к чужому труду.

Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска

Все новости за 17.08.2018 г.»