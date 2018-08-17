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В Челябинске ко Дню города повторно обработают от клещей почти 200 га
17.08.2018 г. 11:17
Фото с сайта rcmpnso.ru
В столице Южного Урала стартует второй этап акарицидной обработки.
Он начнется 28 августа. От клеща поочередно обработают Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский и Тракторозаводский районы. Завершат обработку 4 сентября в центре города. Всего акарицидные мероприятия пройдут почти на 100 участках общей площадью 190 га.
В челябинском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения напомнили, что противоклещевая обработка не гарантирует полную безопасность от укуса. Наиболее эффективный способ защиты от энцефалита — вакцинация. По данным регионального Роспотребнадзора, прививку поставили порядка 150 тыс. южноуральцев.
Фото с сайта rcmpnso.ru
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