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В Металлургическом районе покрасили деревья в розовый цвет
17.08.2018 г. 09:02
В Челябинске общественников возмутили розовые деревья.
Стволы деревьев покрасили возле Южно-Уральского многопрофильного колледжа на улице 50-летия ВЛКСМ. Местные жители обратились с жалобой в общественную организацию «Гражданский патруль».
«Мы считаем, что покраска в цвет взбесившегося поросенка никак не обоснована ни экологическими, ни эстетическими соображениями. Более того, неизвестно зачем добавлять колер в известь. По нашим наблюдениям, эта краска похожа больше на масляную и непонятно, как она повлияет на состояние зеленых насаждений», — прокомментировал активист движения Иван Морозов.
Общественники обратились в мэрию и прокуратуру с просьбой провести проверку состояния зеленых насаждений и привести аллею в должный вид.
Фото: «Гражданский патруль» / vk.com
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