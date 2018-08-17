В Металлургическом районе покрасили деревья в розовый цвет

Фото с сайта vk.com

В Челябинске общественников возмутили розовые деревья.

Стволы деревьев покрасили возле Южно-Уральского многопрофильного колледжа на улице 50-летия ВЛКСМ. Местные жители обратились с жалобой в общественную организацию «Гражданский патруль».

«Мы считаем, что покраска в цвет взбесившегося поросенка никак не обоснована ни экологическими, ни эстетическими соображениями. Более того, неизвестно зачем добавлять колер в известь. По нашим наблюдениям, эта краска похожа больше на масляную и непонятно, как она повлияет на состояние зеленых насаждений», — прокомментировал активист движения Иван Морозов.

Общественники обратились в мэрию и прокуратуру с просьбой провести проверку состояния зеленых насаждений и привести аллею в должный вид.

Фото: «Гражданский патруль» / vk.com

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