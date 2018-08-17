В Челябинске молодой отец до смерти избил годовалого сына

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинске 22-летнему парню предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

9 августа в квартире одного из домов в Тракторозаводском районе мать оставила ребенка с отцом и ушла в больницу. Годовалый мальчик во время обеда раскидал еду. Отец разозлился, несколько раз ударил сына, а затем бросил его на диван. Мальчика госпитализировали с диагнозом ушиб головного мозга. Через неделю ребенок скончался.

Парня заключили под стражу. В настоящее время устанавливается точная причина смерти ребенка. По итогам медэкспертизы молодому отцу могут предъявить обвинение по более тяжкой статье, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 17.08.2018 г.»