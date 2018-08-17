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В Челябинске молодой отец до смерти избил годовалого сына
17.08.2018 г. 08:40
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинске 22-летнему парню предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.
9 августа в квартире одного из домов в Тракторозаводском районе мать оставила ребенка с отцом и ушла в больницу. Годовалый мальчик во время обеда раскидал еду. Отец разозлился, несколько раз ударил сына, а затем бросил его на диван. Мальчика госпитализировали с диагнозом ушиб головного мозга. Через неделю ребенок скончался.
Парня заключили под стражу. В настоящее время устанавливается точная причина смерти ребенка. По итогам медэкспертизы молодому отцу могут предъявить обвинение по более тяжкой статье, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта sledcom.ru
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