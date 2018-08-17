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Челябинское МУП «ГорЭкоЦентр» лишили лицензии на вывоз мусора
17.08.2018 г. 08:36
Фото с сайта pixabay.com
Муниципальное предприятие «ГорЭкоЦентр» лишили права работать с твердыми бытовыми отходами.
Такое решение в четверг, 16 августа, принял Арбитражный суд Челябинской области. Он удовлетворил иск регионального управления Росприроднадзора. Претензии были связаны с тем, что предприятие вывозило мусор на челябинскую городскую свалку, которая считается закрытой с 1 июля и не числится в госреестре объектов размещения отходов.
Как рассказал «Коммерсанту» министр экологии области Сергей Лихачев, решение по иску в пользу Росприроднадзора поспособствует скорейшему началу работ по рекультивации полигона ТБО в столице Южного Урала. В данный момент отходы из Челябинска вывозят на полигон в Полетаево.
Фото с сайта pixabay.com
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