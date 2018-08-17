Челябинское МУП «ГорЭкоЦентр» лишили лицензии на вывоз мусора

Фото с сайта pixabay.com

Муниципальное предприятие «ГорЭкоЦентр» лишили права работать с твердыми бытовыми отходами.

Такое решение в четверг, 16 августа, принял Арбитражный суд Челябинской области. Он удовлетворил иск регионального управления Росприроднадзора. Претензии были связаны с тем, что предприятие вывозило мусор на челябинскую городскую свалку, которая считается закрытой с 1 июля и не числится в госреестре объектов размещения отходов.

Как рассказал «Коммерсанту» министр экологии области Сергей Лихачев, решение по иску в пользу Росприроднадзора поспособствует скорейшему началу работ по рекультивации полигона ТБО в столице Южного Урала. В данный момент отходы из Челябинска вывозят на полигон в Полетаево.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 17.08.2018 г.»