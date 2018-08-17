Челябинск не вошел в первую десятку городов по размеру денежных переводов на благотворительные цели

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При этом средняя сумма частных пожертвований на благотворительность все-таки растет. Каково на самом деле отношение челябинцев к оказанию безвозмездной помощи тем, кому она нужна? Что помогает, а что мешает работе благотворительных организаций? И как можно помочь нуждающимся, если объективно самим не хватает денег? Обсудим тему в пятницу, 17 августа, в 16:35, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и «31 канала».

Гости в студии: председатель совета благотворительного фонда «Искорка» Евгения Майорова и координатор проекта «Вещеворот» Евгений Шитиков.

Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

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