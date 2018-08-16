Южноуральская семья, которую собирались выселить из ипотечной квартиры, договорилась с банком

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинской области детей, едва не оставшихся на улице из-за ипотечного долга, не будут выселять из квартиры.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области сообщили, что достигнута договоренность о порядке урегулирования задолженности. Дети не останутся на улице и сохранят за собой жилье, отметила омбудсмен Маргарита Павлова.

Резонансная ситуация возникла в поселке Дубровка Красноармейского района. В 2015 году умерла мать троих детей, которая до этого взяла ипотеку. Долг суммой почти в 1 млн рублей перешел к несовершеннолетним наследникам женщины, которая была с мужем в разводе.

В четверг, 16 апреля, состоялась встреча омбудсмена Маргариты Павловой и отца детей с юристом и представителем кредитной организации, которая выдала ипотеку. На ней и удалось прийти к соглашению. Ранее Маргарита Павлова рассказала, что южноуральцы хотели собрать деньги, чтобы помочь семье. Она отметила, что для людей «стала вызовом» ситуация, когда дети оказались должны банку.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 16.08.2018 г.»