На ЧТЗ создали бронированный погрузчик для работы в горячих точках

Фото: пресс-служба ЧТЗ

Челябинские тракторостроители создали уникальный колесный погрузчик специального назначения.

Конструкторы позаботились о надежной защите машины. Броня прикрывает капот, радиатор, гидравлику и другие жизненно важные механизмы погрузчика от автоматных пуль. Стекла кабины способны защитить оператора от пули из снайперской винтовки. Есть возможность усилить бронирование, в таком случае машина может противостоять крупнокалиберным пулеметам.

На погрузчике установлены специальные пулестойкие шины. Также на него можно навесить различные модули оборудования — отвал, ковш, кран, вилы. Машина обладает повышенной мобильностью и низким весом, благодаря чему ее можно перевозить самолетом. Новинку презентуют на выставке «Армия-2018», которая проходит в эти дни в Москве, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба ЧТЗ

Все новости за 16.08.2018 г.»