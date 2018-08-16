- 66.8932р. + 0.5160
- 76.0576р. + 0.8323
На ЧТЗ создали бронированный погрузчик для работы в горячих точках
16.08.2018 г. 15:00
Челябинские тракторостроители создали уникальный колесный погрузчик специального назначения.
Конструкторы позаботились о надежной защите машины. Броня прикрывает капот, радиатор, гидравлику и другие жизненно важные механизмы погрузчика от автоматных пуль. Стекла кабины способны защитить оператора от пули из снайперской винтовки. Есть возможность усилить бронирование, в таком случае машина может противостоять крупнокалиберным пулеметам.
На погрузчике установлены специальные пулестойкие шины. Также на него можно навесить различные модули оборудования — отвал, ковш, кран, вилы. Машина обладает повышенной мобильностью и низким весом, благодаря чему ее можно перевозить самолетом. Новинку презентуют на выставке «Армия-2018», которая проходит в эти дни в Москве, сообщили в пресс-службе предприятия.
Фото: пресс-служба ЧТЗ
- 22.06.2018 г. На ЧТЗ выпустили 11 «футбольных» тракторов
- 25.05.2018 г. В Тракторозаводском районе Челябинска на три недели перекроют улицу
- 26.04.2018 г. Колонну боевых машин на параде Победы в Челябинске возглавят танки ЧТЗ
- 20.04.2018 г. В Челябинске на перекрестке из-за подмытия грунта провалился асфальт
- 20.02.2018 г. На ЧТЗ создан центр разработки спецтехники для работы в зонах боевых действий