- 66.3772р. - 0.3763
- 75.2253р. - 1.0072
Жители поселка Мелькомбинат протестуют против строительства дороги вдоль городского бора
16.08.2018 г. 14:08
Челябинцы намерены обратиться в прокуратуру по поводу проекта строительства дороги вдоль городского бора в районе поселка Мелькомбинат.
Проект утвердили постановлением мэрии в конце июля. Согласно ему, на реке Миасс построят еще один мост, который станет продолжением улицы Молодогвардейцев от ее перекрестка с Университетской набережной. Далее четырехполосная дорога проляжет по территории поселка Мелькомбинат и выйдет на улицу Труда в районе ТРК «Родник».
Местные жители выступили категорически против такого решения мэрии. «При проведении дороги она будет проходить через прогулочную зону детского сада и спортивную площадку школы, также будут вырублены реликтовые сосны и много другой растительности. Жители поселка собрали группу активистов, которые пишут и ходят по всем инстанциям, но пока без особых результатов», - сообщила в редакцию «Челябинского эха» одна из жительниц поселка.
Активисты намерены оспорить итоги публичных слушаний, о которых их не оповестили, и добиться отмены строительства дороги. Сейчас они готовят соответствующее обращение в прокуратуру.
Фото с сайта pochel.ru
- 30.07.2018 г. В Челябинском городском бору появится «образовательная» экотропа из природных материалов
- 14.06.2018 г. Челябинцы помогут очистить городской бор от мусора
- 05.06.2018 г. В Челябинском городском бору начали сажать крупномерные деревья
- 07.03.2018 г. На 8 га челябинского городского бора вырубят деревья
- 17.01.2018 г. Шершневский и Каштакский боры преобразятся к саммиту ШОС