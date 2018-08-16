Жители поселка Мелькомбинат протестуют против строительства дороги вдоль городского бора

Фото с сайта pochel.ru

Челябинцы намерены обратиться в прокуратуру по поводу проекта строительства дороги вдоль городского бора в районе поселка Мелькомбинат.

Проект утвердили постановлением мэрии в конце июля. Согласно ему, на реке Миасс построят еще один мост, который станет продолжением улицы Молодогвардейцев от ее перекрестка с Университетской набережной. Далее четырехполосная дорога проляжет по территории поселка Мелькомбинат и выйдет на улицу Труда в районе ТРК «Родник».

Местные жители выступили категорически против такого решения мэрии. «При проведении дороги она будет проходить через прогулочную зону детского сада и спортивную площадку школы, также будут вырублены реликтовые сосны и много другой растительности. Жители поселка собрали группу активистов, которые пишут и ходят по всем инстанциям, но пока без особых результатов», - сообщила в редакцию «Челябинского эха» одна из жительниц поселка.

Активисты намерены оспорить итоги публичных слушаний, о которых их не оповестили, и добиться отмены строительства дороги. Сейчас они готовят соответствующее обращение в прокуратуру.

Фото с сайта pochel.ru

Все новости за 16.08.2018 г.»