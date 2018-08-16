- 66.8932р. + 0.5160
- 76.0576р. + 0.8323
В зоне прилета челябинского аэропорта могут разместить магазин Duty Free
16.08.2018 г. 14:30
Минфин предложил открыть магазины Duty free в зонах прилета 43 российских аэропортов.
Проект соответствующего постановления правительства России опубликовали в понедельник, 13 августа. Документ подготовили в министерстве финансов. В перечень объектов вошли 43 аэропорта, три морских порта и один речной вокзал. В нем значится и челябинский аэропорт.
Согласно постановлению, беспошлинную торговлю разрешат для прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Сейчас магазины Duty free размещаются в зонах вылета. В данный момент проект проходит стадию обсуждения.
В пресс-службе челябинского аэропорта рассказали, что к ним информация о новом постановлении правительства не поступала, и затруднились ответить, появится ли магазин Duty Free в зоне прилета.
Фото с сайта chip.travel
- 14.08.2018 г. Пассажиропоток челябинского аэропорта в первом полугодии вырос на 16%
- 01.08.2018 г. Челябинскому аэропорту выделят 600 млн рублей, которые предназначались московскому Домодедово
- 25.07.2018 г. УФАС заподозрило челябинский аэропорт в сговоре с авиакомпаниями
- 24.07.2018 г. Водитель пожаловался в Челябинское УФАС на платную парковку в аэропорту
- 12.07.2018 г. Челябинский аэропорт оштрафовали на 75 тыс. рублей за нарушения пожарной безопасности