В зоне прилета челябинского аэропорта могут разместить магазин Duty Free

Фото с сайта chip.travel

Минфин предложил открыть магазины Duty free в зонах прилета 43 российских аэропортов.

Проект соответствующего постановления правительства России опубликовали в понедельник, 13 августа. Документ подготовили в министерстве финансов. В перечень объектов вошли 43 аэропорта, три морских порта и один речной вокзал. В нем значится и челябинский аэропорт.

Согласно постановлению, беспошлинную торговлю разрешат для прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Сейчас магазины Duty free размещаются в зонах вылета. В данный момент проект проходит стадию обсуждения.

В пресс-службе челябинского аэропорта рассказали, что к ним информация о новом постановлении правительства не поступала, и затруднились ответить, появится ли магазин Duty Free в зоне прилета.

Фото с сайта chip.travel

Все новости за 16.08.2018 г.»