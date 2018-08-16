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Готовность к отопительному сезону в Челябинской области составляет 80%
16.08.2018 г. 13:37
Губернатор Борис Дубровский поручил к 1 сентября полностью подготовить объекты и сети теплоснабжения региона к отопительному сезону.
Сейчас в области продолжается модернизация инфраструктуры и замена неэффективных котельных, а также работы на коммуникациях. На совещании с главами муниципалитетов губернатор заявил, что все приготовления должны быть завершены в срок до 1 сентября.
«Подготовка к отопительному сезону и его прохождение – это личная ответственность каждого руководителя территории. Южноуральцы должны получить тепло в дома своевременно», — подчеркнул Борис Дубровский.
После отчета о готовности муниципальные комиссии до 15 сентября проведут проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей. На данный момент средний уровень готовности городов и районов к отопительному сезону составляет около 80%. Всего на работы по модернизации объектов и сетей теплоснабжения в регионе потратят более 1 млрд рублей.
Фото с сайта cheladmin.ru
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