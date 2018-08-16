На «Мирную миссию-2018» в Чебаркуль прибыли 700 военных и 100 единиц техники из Китая

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На учения стран ШОС прибыли военнослужащие и техника Народно-освободительной армии Китая.

В полевых лагерях на Чебаркульском полигоне разместятся механизированная рота, смешанная артиллерийская батарея, рота управления и отряд спецназа — всего около 700 человек. Также на Южный Урал по железной дороге привезли более сотни единиц китайской военной техники — танки, самоходные гаубицы, БТР, БМП, машины связи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Ранее, во вторник, 14 августа, в Челябинскую область двумя самолетами Ил-76 прибыли 300 индийских военных. Учения «Мирная миссия-2018» будут проходить на с 22 по 29 августа 2018 года. Помимо Индии и Китая в учениях примут участие военнослужащие России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Пакистана. Представители Узбекистана выступят в роли наблюдателей. Всего в «Мирной миссии-2018» задействуют более 3 тыс. человек и 500 единиц техники вооруженных сил стран ШОС.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Все новости за 16.08.2018 г.»