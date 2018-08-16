На северо-западе Челябинска откроют отдел полиции

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Калининском районе создадут еще один полноценный отдел полиции.

Территория обслуживания будет с севера ограничена проспектом Победы, с востока – улицей Молодогвардейцев, с юга – Университетской Набережной и Академика Макеева, а с запада — проспектами Новоградским и Героя России Е.Н. Родионова. Сейчас в здании идет реконструкция помещений, открыть отдел полиции «Северо-западный» планируют в октябре. В областном управлении МВД отметили, что в новом подразделении будут работать перераспределенные сотрудники, увеличения штата полицейских не произойдет.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 16.08.2018 г.»