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На северо-западе Челябинска откроют отдел полиции
16.08.2018 г. 11:59
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Калининском районе создадут еще один полноценный отдел полиции.
Территория обслуживания будет с севера ограничена проспектом Победы, с востока – улицей Молодогвардейцев, с юга – Университетской Набережной и Академика Макеева, а с запада — проспектами Новоградским и Героя России Е.Н. Родионова. Сейчас в здании идет реконструкция помещений, открыть отдел полиции «Северо-западный» планируют в октябре. В областном управлении МВД отметили, что в новом подразделении будут работать перераспределенные сотрудники, увеличения штата полицейских не произойдет.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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