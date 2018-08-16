Челябинская область готова войти в федеральную программу по развитию санитарной авиации

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

Южный Урал рассчитывает войти в программу санитарной авиации в 2019 году.

Регион вошел в тройку субъектов России, которые рассматривают для включения в проект на условиях софинансирования. Задачу обеспечить реализацию санитарной авиации поставил губернатор Борис Дубровский. По оценкам регионального минздрава, потребность Челябинской области в санитарной авиации, которая необходима для обслуживания труднодоступных территорий, – около 350 вылетов в год.

На Южном Урале планирует работать компания «Русские вертолетные системы», которая уже предоставляет комплекс услуг в Псковской, Волгоградской и Курганской областях. В центре медицины катастроф в Екатеринбурге подготовлены две авиамедицинские бригады. В данный момент для базирования санитарной авиации рассматривают взлетно-посадочные полосы авиаклубов в Челябинске, Магнитогорске и Троицке.

Как заявил первый замглавы региона Евгений Редин, реализация программы намечена на ближайший год. Вертолеты санавиации по оснащению не уступают современным автомобилям скорой помощи и оборудованы реанимационным модулем. Это позволяет транспортировать и одновременно оказывать помощь больным и пострадавшим в самых тяжелых состояниях.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

Все новости за 16.08.2018 г.»