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Челябинская область готова войти в федеральную программу по развитию санитарной авиации
16.08.2018 г. 11:48
Южный Урал рассчитывает войти в программу санитарной авиации в 2019 году.
Регион вошел в тройку субъектов России, которые рассматривают для включения в проект на условиях софинансирования. Задачу обеспечить реализацию санитарной авиации поставил губернатор Борис Дубровский. По оценкам регионального минздрава, потребность Челябинской области в санитарной авиации, которая необходима для обслуживания труднодоступных территорий, – около 350 вылетов в год.
На Южном Урале планирует работать компания «Русские вертолетные системы», которая уже предоставляет комплекс услуг в Псковской, Волгоградской и Курганской областях. В центре медицины катастроф в Екатеринбурге подготовлены две авиамедицинские бригады. В данный момент для базирования санитарной авиации рассматривают взлетно-посадочные полосы авиаклубов в Челябинске, Магнитогорске и Троицке.
Как заявил первый замглавы региона Евгений Редин, реализация программы намечена на ближайший год. Вертолеты санавиации по оснащению не уступают современным автомобилям скорой помощи и оборудованы реанимационным модулем. Это позволяет транспортировать и одновременно оказывать помощь больным и пострадавшим в самых тяжелых состояниях.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области
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