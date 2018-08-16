Суд в Челябинске поместил под домашний арест вице-президента Федерации кикбоксинга России

Фото с сайта fkr.ru

В Челябинске избрали меру пресечения Фаригату Касымову, которого обвиняют в присвоении бюджетных средств.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста выступил следователь. По его мнению, Касымов может уехать за границу и скрыться, а также оказать давление на участников дела. Обвиняемый и защитник просили рассмотреть возможность личного поручительства и денежного залога, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Суд принял решение заключить первого вице-президента Федерации кикбоксинга России под домашний арест до 14 октября 2018 года. Бывшего тренера челябинской спортшколы обвиняют в присвоении и растрате миллиона рублей. Деньги выделил «Центр спортивной подготовки Челябинской области» на проведение соревнований. По версии следствия, Касымов присвоил деньги и предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о расходовании средств на оплату и проживание спортсменов.

Фото с сайта fkr.ru

Все новости за 16.08.2018 г.»