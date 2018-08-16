14 челябинских школ попали в список образовательных учреждений, в которых ставят завышенные оценки

Фото с сайта littleone.com

Учителей 14 школ Челябинска заподозрили в необъективности при выставлении оценок.

Рособрнадзор составил список школ, где необъективно оценивали результаты Всероссийских проверочных работ. В него вошли 88 образовательных учреждений Южного Урала, 14 из которых находятся в Челябинске. В список включили физико-математический лицей №31, школы №21, 24, 42, 59, 107, 121, 127, образовательные центры №2, 3 и спортивную школу-интернат, а также три частных учебных заведения. В учреждениях, которые выделили специалисты Рособрнадзора, оценки за ВПР оказались заметно выше среднего результата по региону. При этом в некоторых случаях полученные отметки не подтвердились высокими баллами ЕГЭ у выпускников, отметили в ведомстве.

Фото с сайта littleone.com

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