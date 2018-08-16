Южноуральские полицейские закупят шесть мобильных сканеров отпечатков пальцев за 1 млн рублей

Фото с сайта swissinfo.ch

Региональные управления МВД начали закупать дактилоскопические сканеры для взятия отпечатков пальцев онлайн.

Такая процедура проводится, чтобы оперативно установить личность человека, если при нем нет документов или он не может сообщить сведения о себе из-за возраста или состояния здоровья. Кроме того, теперь лица, подвергнутые аресту, просящие политического убежища или подавшие заявление на вид на жительство, могут не проходить дактилоскопическую регистрацию, если их идентифицировали по отпечаткам в онлайн-режиме, сообщает «РИА Новости».

Закупки сканеров сейчас проводят в 20 регионах. В их числе и Челябинская область. Южноуральские полицейские намерены получить шесть дактилоскопических сканеров «Папилон ДС-45». Они предназначены для сканирования отпечатков пальцев и ладоней, а также контрольных оттисков. Как следует из документации на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта чуть превышает миллион рублей. Прием заявок уже завершен, итоги конкурса подведут на следующей неделе.

Фото с сайта swissinfo.ch

Все новости за 16.08.2018 г.»