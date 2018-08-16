В Челябинске закрыли торговый комплекс «Маяк+» за нарушения пожарной безопасности

Cкриншот с сайта google.ru/maps

В столице Южного Урала закрыли торговый комплекс, который работал без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Совместная проверка прокуратуры и МЧС выявила в здании 29 нарушений пожарной безопасности. В среду, 15 августа, суд постановил закрыть торговый комплекс до устранения недочетов и получения разрешения на ввод в эксплуатацию, без которого он работал долгое время, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В здании ТК «Маяк+» на перекрестке Троицкого тракта и улицы Дарвина находятся магазины, точки общепита, а также музей старинных автомобилей, который открылся в 2015 году.

Cкриншот с сайта google.ru/maps

Все новости за 16.08.2018 г.»