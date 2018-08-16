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В Челябинске закрыли торговый комплекс «Маяк+» за нарушения пожарной безопасности
16.08.2018 г. 10:55
Cкриншот с сайта google.ru/maps
В столице Южного Урала закрыли торговый комплекс, который работал без разрешения на ввод в эксплуатацию.
Совместная проверка прокуратуры и МЧС выявила в здании 29 нарушений пожарной безопасности. В среду, 15 августа, суд постановил закрыть торговый комплекс до устранения недочетов и получения разрешения на ввод в эксплуатацию, без которого он работал долгое время, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В здании ТК «Маяк+» на перекрестке Троицкого тракта и улицы Дарвина находятся магазины, точки общепита, а также музей старинных автомобилей, который открылся в 2015 году.
Cкриншот с сайта google.ru/maps
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