В Челябинске Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли

Фото с сайта twitter.com

Форвард Washington Capitals Евгений Кузнецов наполнил пельменями главный трофей НХЛ.

Хоккеист привез Кубок Стэнли в Челябинск в среду, 15 августа. Сначала Евгений Кузнецов показал трофей в детской хоккейной школе, затем его смогли увидеть зрители матча «черно-белых» и «Металлурга» в турнире Кубка губернатора в стенах ледовой арены «Трактор». Затем хоккеист в кабриолете провез Кубок Стэнли через весь город, а вечером наполнил его пельменями и сфотографировался. Снимки опубликовал хранитель трофея Фил Притчард в своем профиле в Twitter. «Лучший способ завершить вечер... Русский стиль», — прокомментировал он.

Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли в составе команды Washington Capitals, которая одержала победу в финале плей-офф НХЛ 8 июня 2018 года.

Фото с сайта twitter.com

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