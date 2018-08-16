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В Челябинске Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли
16.08.2018 г. 09:15
Форвард Washington Capitals Евгений Кузнецов наполнил пельменями главный трофей НХЛ.
Хоккеист привез Кубок Стэнли в Челябинск в среду, 15 августа. Сначала Евгений Кузнецов показал трофей в детской хоккейной школе, затем его смогли увидеть зрители матча «черно-белых» и «Металлурга» в турнире Кубка губернатора в стенах ледовой арены «Трактор». Затем хоккеист в кабриолете провез Кубок Стэнли через весь город, а вечером наполнил его пельменями и сфотографировался. Снимки опубликовал хранитель трофея Фил Притчард в своем профиле в Twitter. «Лучший способ завершить вечер... Русский стиль», — прокомментировал он.
Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf— Philip Pritchard (@keeperofthecup) 15 августа 2018 г.
Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли в составе команды Washington Capitals, которая одержала победу в финале плей-офф НХЛ 8 июня 2018 года.
Фото с сайта twitter.com
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