В Челябинске Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли

Форвард Washington Capitals Евгений Кузнецов наполнил пельменями главный трофей НХЛ.

Хоккеист привез Кубок Стэнли в Челябинск в среду, 15 августа. Сначала Евгений Кузнецов показал трофей в детской хоккейной школе, затем его смогли увидеть зрители матча «черно-белых» и «Металлурга» в турнире Кубка губернатора в стенах ледовой арены «Трактор». Затем хоккеист в кабриолете провез Кубок Стэнли через весь город, а вечером наполнил его пельменями и сфотографировался. Снимки опубликовал хранитель трофея Фил Притчард в своем профиле в Twitter. «Лучший способ завершить вечер... Русский стиль», — прокомментировал он.

Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf