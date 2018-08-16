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Почти 3% челябинцев до сих пор пользуются ICQ
16.08.2018 г. 09:03
Социологи челябинского филиала Президентской академии выяснили, какими мессенджерами пользуются горожане.
Участники опроса могли выбирать несколько вариантов ответа. По итогам исследования самым популярным мессенджером стал Viber — предпочтение ему отдают более половины респондентов. За ним с небольшим отрывом следует WhatsApp — 43%. На третьем месте Telegram, которым пользуется практически каждый пятый опрошенный, в основном, из числа молодежи и студентов. Мессенджер социальной сети Facebook используют примерно 16,5% респондентов. Исследователи отметили, что в Челябинске остались и те, кто до сих пор пользуется ICQ — таких среди участников опроса оказалось 2,7%. Вообще не используют мессенджеры около 18% челябинцев, в основном – пенсионеры.
Фото с сайта pixabay.com
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