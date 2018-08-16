Суд признал челябинского журналиста виновным в клевете на депутата Госдумы Валерия Гартунга

Фото с сайта ysia.ru

Мировой суд Центрального района назначил журналисту газеты «Возрождение Урала» Павлу Большакову штраф в размере 5 тыс. рублей.

Поводом для разбирательства стала публикация за сентябрь 2016 года. В статье говорилось о том, что депутат Государственной Думы якобы продавал грузовики чеченским боевикам. Политик заявил, что это клевета и ложь, и подал в суд. По словам Валерия Гартунга, принятое решение можно считать прецедентом, который показывает реальную возможность защитить честь и достоинство.

«Другое дело, что двойственные чувства вызывает приговор, потому что штраф всего 5 тысяч. Видимо, у судьи не хватило духу наказать по-настоящему, потому что наказание предусматривало штраф до 1 млн рублей. И второе – она не признала политические мотивы этой клеветы, хотя на самом деле в судебном заседании все доказательства, и сам подсудимый это признавал, что его действия были политически мотивированы, что их задача была помешать моему избранию в Коркинском избирательном округе. Но судья почему-то признала мотивом личную неприязнь», — прокомментировал Валерий Гартунг.

Как отметил Валерий Гартунг, во время судебного разбирательства все свидетели сообщили, что описанных в статье событий не было. Представители депутата требовали для Павла Большакова максимального наказания — штрафа в размере один миллион рублей. Деньги, взысканные по этому делу, Валерий Гартунг обещал направить в свой благотворительный фонд на помощь нуждающимся детям.

Фото с сайта ysia.ru

Все новости за 16.08.2018 г.»