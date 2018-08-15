С 2019 года из Челябинска в Крым можно будет добраться на поезде

Фото с сайта crimearw.ru

В конце 2019 года откроют железнодорожную часть Крымского моста.

Поезда на полуостров будут ходить из 11 городов России. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на официального представителя «Крымской железной дороги».

С декабря 2019 года железнодорожное сообщение свяжет Евпаторию, Симферополь и Севастополь с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, Екатеринбургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Воркутой, Архангельском, Пермью, Новосибирском и Челябинском. Ожидается, что пропускная способность Крымского моста составит 47 пар поездов в сутки, а в год на полуостров и обратно по железной дороге будут ездить порядка 6 млн пассажиров.

Фото с сайта crimearw.ru

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