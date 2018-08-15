В Усть-Катаве за 7,5 млрд рублей построят агропарк, где круглый год будут выращивать овощи

Фото с сайта ukgo.su

В Челябинской области к концу 2018 года запустят тепличный комплекс.

Агропарк «Горный» появится в Усть-Катаве. Его площадь составит порядка 25 га, там создадут более 700 рабочих мест. Объем инвестиций в проект оценивается почти в 7,5 млрд рублей, из них 5,75 млрд — частные вложения, а еще более 1,5 млрд — средства из федерального и регионального бюджетов. Строительство агропарка курирует рабочая группа, созданная губернатором Борисом Дубровским. На новом предприятии будут круглый год выращивать овощи и зеленные культуры. По словам управляющего компанией «Агропарк Урал» Евгения Батурина, в данный момент завершается монтаж металлоконструкций теплиц и идет прокладка коммуникаций. Агропарк начнет работу в четвертом квартале 2018 года.

Фото с сайта ukgo.su

Все новости за 15.08.2018 г.»