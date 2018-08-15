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В Усть-Катаве за 7,5 млрд рублей построят агропарк, где круглый год будут выращивать овощи
15.08.2018 г. 13:22
В Челябинской области к концу 2018 года запустят тепличный комплекс.
Агропарк «Горный» появится в Усть-Катаве. Его площадь составит порядка 25 га, там создадут более 700 рабочих мест. Объем инвестиций в проект оценивается почти в 7,5 млрд рублей, из них 5,75 млрд — частные вложения, а еще более 1,5 млрд — средства из федерального и регионального бюджетов. Строительство агропарка курирует рабочая группа, созданная губернатором Борисом Дубровским. На новом предприятии будут круглый год выращивать овощи и зеленные культуры. По словам управляющего компанией «Агропарк Урал» Евгения Батурина, в данный момент завершается монтаж металлоконструкций теплиц и идет прокладка коммуникаций. Агропарк начнет работу в четвертом квартале 2018 года.
Фото с сайта ukgo.su
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