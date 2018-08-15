Власти просят у жителей Челябинска помощи в борьбе с травой

Фото с сайта cheladmin.ru

В районных администрациях Челябинска открыли горячие линии по благоустройству.

Соответствующее поручение дал глава города Евгений Тефтелев. Жалобы и предложения по благоустройству от челябинцев будут принимать в райадминистрациях по телефону, а также через интернет-приемные. До конца текущей недели на основе заявок от местных жителей главы районов сформируют план мероприятий, прокомментировал Евгений Тефтелев. Жалобы на некошеную траву ждут также в городской думе. Номера телефонов есть на сайте нашей радиостанции echochel.ru.

Телефоны горячей линии:

Калининский район — тел. 791-94-10, 791-19-91, http://www.kalinadmin.ru

Курчатовский район — тел. 741-45-48, http://kurchatov74.eps74.ru

Ленинский район — тел. 256-23-05, http://lenadmin74.ru

Металлургический район — тел. 735-80-14, http://adminmet.ru

Советский район — тел. 237-26-23, http://sovadm74.ru

Тракторозаводский район — тел. 775-30-39 (круглосуточно), http://admintzr.ru

Центральный район — тел. 263-31-14 (с 8-00 до 17-00), 263-30-04 и 264-56-31 (с 17-00 до 8-00), http://www.centradm.ru

Челябинская городская дума — 8 (351) 309-88-65.

Фото с сайта cheladmin.ru

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