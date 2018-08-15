- 66.3772р. - 0.3763
- 75.2253р. - 1.0072
В Снежинске запустят производство спецмашин и оборудования
15.08.2018 г. 12:32
Первым резидентом ТОСЭР в Снежинске стала компания «СТК Развитие».
В Снежинске зарегистрировался первый резидент территории опережающего социально-экономического развития. Компания займется производством машин и оборудования специального назначения. Общий объем инвестиций составит почти 49 млн рублей. На предприятии появятся 30 рабочих мест. Как отметили в пресс-службе губернатора, инвестора привлекли в Снежинск льготы по налогообложению и страховым выплатам, которыми пользуются резиденты ТОСЭР.
«Процесс вхождения компаний в реестр резидентов закрытых городов достаточно сложный, и тому есть понятные всем причины. Тем не менее, у нас в регионе этот процесс идет, все механизмы работают в интересах жителей городов, получивших статус территорий опережающего развития», - прокомментировал губернатор Борис Дубровский.
На данный момент в Челябинской области четыре города имеют статус ТОСЭР. Помимо Снежинска это Верхний Уфалей, Бакал и Озерск.
Фото с сайта oko-planet.su
- 23.07.2018 г. Миасс станет пятой территорией опережающего социально-экономического развития в Челябинской области
- 20.06.2018 г. Озерск и Снежинск получат 1800 рабочих мест и почти 9,5 млрд рублей инвестиций
- 17.04.2018 г. В Челябинской области число резидентов ТОСЭР выросло до шести
- 27.02.2018 г. В Бакале появился еще один резидент ТОСЭР
- 09.02.2018 г. Озерск и Снежинск стали территориями опережающего социально-экономического развития