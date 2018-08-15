В Снежинске запустят производство спецмашин и оборудования

Фото с сайта oko-planet.su

Первым резидентом ТОСЭР в Снежинске стала компания «СТК Развитие».

В Снежинске зарегистрировался первый резидент территории опережающего социально-экономического развития. Компания займется производством машин и оборудования специального назначения. Общий объем инвестиций составит почти 49 млн рублей. На предприятии появятся 30 рабочих мест. Как отметили в пресс-службе губернатора, инвестора привлекли в Снежинск льготы по налогообложению и страховым выплатам, которыми пользуются резиденты ТОСЭР.

«Процесс вхождения компаний в реестр резидентов закрытых городов достаточно сложный, и тому есть понятные всем причины. Тем не менее, у нас в регионе этот процесс идет, все механизмы работают в интересах жителей городов, получивших статус территорий опережающего развития», - прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

На данный момент в Челябинской области четыре города имеют статус ТОСЭР. Помимо Снежинска это Верхний Уфалей, Бакал и Озерск.

Фото с сайта oko-planet.su

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