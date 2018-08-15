В 2018 году в домах южноуральцев заменят почти 1 тыс. лифтов

Фото с сайта spravzkh.ru

Регоператор капитального ремонта в Челябинской области представил итоги работы за последние семь месяцев.

В регионе были выполнены почти 2 тыс. работ разного вида на общую сумму порядка 2 млрд рублей. Кроме того, с начала 2018 года регоператор заменил 554 лифта, а до конца года планируется отремонтировать еще более 400. Министр строительства области Виктор Тупикин заявил, что коммунальщики на данный момент выполнили около половины от запланированных работ. Губернатор Борис Дубровский отметил положительную динамику в работе регоператора и поставил ему новые задачи.

«Считаю важным, планируя график строительно-монтажных работ на 2019-2020 года, особое внимание уделить гостевым маршрутам. Все фасады домов, которые находятся на маршруте следования участников международных мероприятий, должны быть приведены в порядок», – подчеркнул глава региона.

Министр строительства отметил, что регоператор уже начал заключать контракты на ремонт фасадов на главных улицах Челябинска.

Фото с сайта spravzkh.ru

Все новости за 15.08.2018 г.»