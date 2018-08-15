- 66.7535р. - 0.1540
- 76.2325р. - 0.4435
Житель Челябинской области заразился клещевым энцефалитом через сырое козье молоко
15.08.2018 г. 11:13
На Южном Урале с начала сезона зарегистрировали 36 случаев заражения клещевым энцефалитом.
Всего, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 10 августа, в больницы Челябинской области обратились более 15,5 тыс. пострадавших от укуса клеща. Почти 4 тыс. из них — дети. 210 человек госпитализировали с подозрением на клещевые инфекции. У 36 из них диагностировали энцефалит, еще у 28 — бореллиоз. В одном случае заражение энцефалитом произошло из-за употребления сырого козьего молока, сообщили в ведомстве. Прививки от клещевых инфекций поставили 147 тыс. южноуральцев, большинство из них — дети.
Сейчас в Челябинской области запрещены экскурсии, походы и прогулки с участием детей и подростков за пределы оздоровительных учреждений. В региональном Роспотребнадзоре со второй половины августа ожидают осенний подъем активности клещей.
Фото с сайта 56nv.ru
- 04.07.2018 г. 95 человек в Челябинской области госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит
- 24.05.2018 г. В Челябинской области 17 человек попали в больницы с подозрением на клещевой энцефалит
- 23.05.2018 г. Челябинск начнут обрабатывать от клещей с 4 июня
- 16.05.2018 г. В Челябинске до сих пор не провели обработку от клещей в парках и скверах
- 03.05.2018 г. В Челябинской области в апреле от укусов клещей пострадало в два раза больше человек, чем за аналогичный период 2017-го