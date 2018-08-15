Житель Челябинской области заразился клещевым энцефалитом через сырое козье молоко

Фото с сайта 56nv.ru

На Южном Урале с начала сезона зарегистрировали 36 случаев заражения клещевым энцефалитом.

Всего, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 10 августа, в больницы Челябинской области обратились более 15,5 тыс. пострадавших от укуса клеща. Почти 4 тыс. из них — дети. 210 человек госпитализировали с подозрением на клещевые инфекции. У 36 из них диагностировали энцефалит, еще у 28 — бореллиоз. В одном случае заражение энцефалитом произошло из-за употребления сырого козьего молока, сообщили в ведомстве. Прививки от клещевых инфекций поставили 147 тыс. южноуральцев, большинство из них — дети.

Сейчас в Челябинской области запрещены экскурсии, походы и прогулки с участием детей и подростков за пределы оздоровительных учреждений. В региональном Роспотребнадзоре со второй половины августа ожидают осенний подъем активности клещей.

Фото с сайта 56nv.ru

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