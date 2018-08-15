В Челябинске до 24 августа ограничили движение по улице Энгельса

Фото с сайта kirovnet.ru

В центре Челябинска более чем на неделю будет затруднен проезд.

В среду, 15 августа, начался ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части на улице Энгельса. Работы пройдут на всем ее протяжении, от улицы Труда до Худякова. Из-за этого движение по улице Энгельса будет ограничено. Ремонт дороги продлится до 24 августа, сообщили в городской администрации. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут.

Фото с сайта kirovnet.ru

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