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В Челябинске до 24 августа ограничили движение по улице Энгельса
15.08.2018 г. 10:55
Фото с сайта kirovnet.ru
В центре Челябинска более чем на неделю будет затруднен проезд.
В среду, 15 августа, начался ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части на улице Энгельса. Работы пройдут на всем ее протяжении, от улицы Труда до Худякова. Из-за этого движение по улице Энгельса будет ограничено. Ремонт дороги продлится до 24 августа, сообщили в городской администрации. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут.
Фото с сайта kirovnet.ru
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