В Челябинске на чемпионате России по воркауту 400 человек установят рекорд по подтягиваниям

Фото с сайта cheladmin.ru

В столице Южного Урала пройдет чемпионат России по стрит-воркауту.

В субботу, 18 августа, на стадионе имени Елесиной выступят более 120 лучших уличных спортсменов со всей страны. Они будут состязаться в упражнениях на турниках, брусьях и шведских стенках. В воскресенье, 19 августа, на площадке в парке имени Гагарина 400 спортсменов установят всероссийский рекорд по массовым одновременным подтягиваниям, а также по четырем воркаут-дисциплинам в индивидуальном зачете.

Как сообщили организаторы, принять участие в массовой акции может любой желающий. Гостей чемпионата ждет развлекательная программа. Начало мероприятий в 12:00.

Фото с сайта cheladmin.ru

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