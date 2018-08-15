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В России стали строить меньше торговых центров
15.08.2018 г. 09:47
В России стали строить меньше торговых центров, а в некоторых даже крупных городах, на взгляд экспертов, такое строительство больше не имеет смысла вообще. Правда ли, что за полгода в Челябинске не сдали ни одного подобного объекта, а ранее заявленные проекты теперь под вопросом? И в чем причина подобной ситуации — в стремительном развитии интернет-торговли или горожане стали бедней и им просто не на что ходить за покупками?
Обсудим тему в среду, 15 августа, в 16:35, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и «31 канале».
Гости в студии: начальник управления торговли администрации города Сергей Березуев и генеральный директор агентства недвижимости «Дан-Инвест» Валентин Корытный.
Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта pixabay.com
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