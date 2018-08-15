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В Челябинске задержали экс-тренера спортшколы, которого обвиняют в присвоении миллиона рублей
15.08.2018 г. 09:36
Фото с сайта fkr.ru
В Челябинске задержали первого вице-президента Федерации кикбоксинга России.
По предварительным данным, речь идет о растрате 1 млн 93 тыс. рублей. Эти деньги экс-тренер одной из спортивных школ Фаригат Касымов получил от «Центра спортивной подготовки Челябинской области». Средства выделили на проведение тренировок и соревнований. По данным следствия, в бухгалтерию Касымов предоставил фиктивные документы о расходовании денег с липовыми чеками по обеспечению спортсменов проживанием и питанием.
Экс-тренеру предъявили обвинение в присвоении средств. В суд подано ходатайство о заключении Касымова под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото с сайта fkr.ru
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