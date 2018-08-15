В Челябинске задержали экс-тренера спортшколы, которого обвиняют в присвоении миллиона рублей

Фото с сайта fkr.ru

В Челябинске задержали первого вице-президента Федерации кикбоксинга России.

По предварительным данным, речь идет о растрате 1 млн 93 тыс. рублей. Эти деньги экс-тренер одной из спортивных школ Фаригат Касымов получил от «Центра спортивной подготовки Челябинской области». Средства выделили на проведение тренировок и соревнований. По данным следствия, в бухгалтерию Касымов предоставил фиктивные документы о расходовании денег с липовыми чеками по обеспечению спортсменов проживанием и питанием.

Экс-тренеру предъявили обвинение в присвоении средств. В суд подано ходатайство о заключении Касымова под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото с сайта fkr.ru

Все новости за 15.08.2018 г.»