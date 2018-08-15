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«Роспечать» продает 100 своих киосков в Челябинской области
15.08.2018 г. 09:23
Один из крупнейших дистрибьюторов прессы в России сокращает свое присутствие на Южном Урале.
В «Роспечати Челябинской области» это объяснили снижением рентабельности киосков из-за повышения налогов и падения популярности печатной прессы. До недавнего времени в Челябинске и области действовало более 450 павильонов сети. 20 закрытых киосков уже продают, еще 80 планируется закрыть и продать в ближайшее время. Объявления размещены на самих павильонах, в них указана стоимость от 20 до 100 тыс. рублей.
Кроме того, сокращение присутствия «Роспечати» в Челябинске связывают с подготовкой столицы Южного Урала к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. В городе планируют возвести остановочные комплексы в едином стиле, в который не вписываются нынешние киоски сети. В первую очередь это коснется гостевых маршрутов.
Фото с сайта lefortovo.mos.ru
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