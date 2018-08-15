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На Южный Урал прибыли 300 военных из Индии для участия в «Мирной миссии-2018»
15.08.2018 г. 09:22
В Челябинской области состоятся антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил стран ШОС.
Маневры под названием «Мирная миссия-2018» будут проходить на полигоне в Чебаркуле с 22 по 29 августа 2018 года. Войска стран-участниц уже начали прибывать на Южный Урал. Так, во вторник, 14 августа, из Индии прилетели два военно-транспортных самолета Ил-76, которые перевозили 300 солдат и офицеров и материально-техническое имущество, сообщает «РИА Новости».
Кроме Индии в учениях примут участие военнослужащие России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таждикистана и Пакистана. Представители Узбекистана в 2018 году выступают в роли наблюдателей. Всего в «Мирной миссии-2018» задействуют более 3 тыс. человек и 500 единиц техники вооруженных сил стран ШОС.
Фото с сайта structure.mil.ru
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