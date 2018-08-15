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В школах Челябинской области нашли почти 280 нарушений пожарной безопасности
15.08.2018 г. 08:44
Сотрудники пожнадзора проводят проверки в школах Челябинской области.
По данным на начало недели, всего прошло 205 плановых и внеплановых проверок. Специалисты обнаружили 279 нарушений, около половины из них уже устранены. Так, в 48 образовательных организациях пути эвакуации находятся в неудовлетворительном состоянии. Еще в 45 школах не проходит сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Наиболее часто такое нарушение выявляли в Магнитогорске и Копейске. Для решения этого вопроса создали специальные комиссии. Выяснилось, что обслуживающие организации не в полном объеме следят за состоянием устройств.
Кроме того, в регионе есть 34 школы, куда пожарные в случае ЧП будут ехать дольше установленного времени. Два таких отдаленных объекта есть и в Челябинске. В МЧС местным властям предложили создать муниципальную и добровольную пожарную охрану.
Всего в регионе к новому учебному году приняли четверть школ. Проверки продлятся до 21 августа, сообщили в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области.
Фото с сайта bryansktoday.ru
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