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Банки в Челябинской области выдают одни из самых дорогих кредитов на Урале
15.08.2018 г. 08:35
По этому показателю регион занял второе место после Курганской области. Субъекты с самыми дешевыми и самыми дорогими кредитами назвали в Уральском главном управлении Банка России.
По данным на 1 июля, средневзвешенная ставка в Челябинской области составила 13,1%. В Курганской — на один процент выше. В Свердловской области ставка составила 12,1%. А самые выгодные розничные кредиты в федеральном округе выдают банки в Тюменской области, там средняя ставка в пределах 11,9%, приводит данные регулятора Znak.com.
В первом полугодии жители Урала взяли кредитов чуть более чем на 850 млрд рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее. Общая задолженность населения увеличилась почти на 18%. Основной причиной роста называют операции по рефинансированию ранее взятых кредитов.
Фото с сайта spbguru.ru
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